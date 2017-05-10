G.Birliği, Özat ile sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Özat ile yeniden anlaşma sağlandı. Sözleşme, kırmızı-siyahlı kulübü 2 yıl daha çalıştıracak Özat ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav tarafından imzalandı.
Açıklamada, Cavcav'ın şu görüşlerine yer verildi:
"Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun."
Teknik direktör Ümit Özat, ligin 11. haftasında İbrahim Üzülmez'in ardından Gençlerbirliği'nin başına geçmiş ve başkent ekibi ile sezon sonuna kadar anlaşmıştı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
- Sneijder’den rest
Toplam 9
Yorum
utku senden memnun değiliz Sneijder.
- Fener Balotelli'nin peşinde
Toplam 22
Yorum
utku ya yapmayın, balotelli nerede başarılı olmuş ki fenerde başarılı olsun...ikici emenike vakası olur......
- Uğur’un yerine Medjani
Toplam 3
Yorum
TS60 Okay kilit oyuncumuz,yanına adam bakılmalı,senin dediğin lafa bak
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