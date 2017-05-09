Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.

Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puan la 8. Sırada bulunan başken ekibinde Teknik direktör Özat'ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi