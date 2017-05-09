 Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

    Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

    Türkiye Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10’cu haftasında  İbrahim Üzülmez’in görevden ayrılması ile 2016-2017 sezonu için Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat’la yönetim devam kararı aldı.

    Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.

    Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puan la 8. Sırada bulunan başken ekibinde Teknik direktör Özat'ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:29
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