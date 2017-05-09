Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Türkiye Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10’cu haftasında İbrahim Üzülmez’in görevden ayrılması ile 2016-2017 sezonu için Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat’la yönetim devam kararı aldı.
Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.
Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puan la 8. Sırada bulunan başken ekibinde Teknik direktör Özat'ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:29
- Beşiktaş taraftarlarına iki ayrı kontrol
Toplam 2
Yorum
pinokyo sen duydun mu..................................
- Sow: Bu ülkeyi seviyorum
Toplam 7
Yorum
kartal biz sevmiyoruz.cumhurbaskaninida aziz yildirim ve volkan la ayni karede bukadar semimi pozlari icin kiniyoruz.oy verirken bunu unutmayacagiz
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 23
Yorum
Erol Galatasaray scautları Allah rızası için skubiçi bir izleyin.
Ümit Özat'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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