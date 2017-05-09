 Gençlerbirliği'nde şok sakatlık – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gençlerbirliği'nde şok sakatlık

    Gençlerbirliği'nde şok sakatlık

    Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak Gençlerbirliği, 'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı

    Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan 'in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir.
    Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

    Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği'nde şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.