Gençlerbirliği'nde şok sakatlık
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak Gençlerbirliği, Serdar Gürler'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler'in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir.
Serdar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:59
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 64
Yorum
eraycan taliscaya ceza vereceklerse persiye volkana ayrıca başakşehirin oyuncularınada ceza versinler taliscanın ligde yeri yok diynler bu oyuncular
- Ağır fatura!
Toplam 48
Yorum
KrAlex Bu ceza değil uyarı olmuş böyle ceza olmaz. Ömür boyu futboldan men sportmenlik dışı harekete 6 ay hapis cezası 100bin tl para cezası !
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 64
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ TALİSCA TEDBİRLİ OLARAK PFDK YA SEVK EDİLDİ YA ANA AVRAT KÜFREDİP TEHDİTLER SAVURAN VOLKAN DEMİREL E MADALYA MI VERECEKLER BU PFDK
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