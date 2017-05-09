Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi
Beşiktaş'a transfer olan Mitroviç'in yerine HNK Rijeka takımında transfer olan ve bir dönemde ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Hırvat futbolcu Ante Kulusic, sosyal medya üzerinden Ümit Özat'a seslendi.
Buna cevap olarak Kulusic Twitter hesabından "Klas bir kulüp ama hocası amele..." diye cevap verdi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:00
- G.Saray'dan flaş karar!
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Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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