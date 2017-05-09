 Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Eski futbolcusu 'a 'amele' dedi

    Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi

    Beşiktaş'a transfer olan Mitroviç'in yerine HNK Rijeka takımında transfer olan ve bir dönemde ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Hırvat futbolcu , sosyal medya üzerinden 'a seslendi.

    Gençlerbirliği teknik direktörü , eski futbolcusu hakkında "Kulusic'i gönderdik diye kulübe mektup yazıyorlar 'bunu gönderin' diye. Bu kulüpten Geremi'ler gitti, Kulusic kim arkadaş?" demişti.

    Buna cevap olarak Kulusic Twitter hesabından "Klas bir kulüp ama hocası amele..." diye cevap verdi.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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