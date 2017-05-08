Gençlerbirliği'nde Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
İdman, 4 takıma ayrılan oyuncuların dar alanda yaptığı çift kale maçlarla son buldu. Kırmızı-siyahlılar, minyatür ve normal kaleyle gerçekleştirilen maçlarda, dar alanda pas, kontrol ve gol çalışması yaptı.
Gençlerbirliği, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
SEYİRCİ OLMAKTAN UTANIYORUZ Bekleyelim bakalım itirazla kaç aya indirecekler !! Dövdüm, Salı yine gelip döveceğim diyen bir şahıs !! Kaç aya inecek göreceğiz. UTANIN
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
aslkanlı CEZAYA BAK.ÖNCE FEDARASYONUN GÖREVDEN ALINMASI LAZIM ÇÜNKÜ AZİZE ÇALIŞIYORLAR SEZO BİTMİŞ HİKAYE CEZA SONRADA AF EDERLER.YENİ SEZONA VERSNE
- Melo ile geliyor
Toplam 18
Yorum
deniz yap işlet sat gitsin bu takımı borç batağında yüzüyor.
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