 En zor maçımız – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    En zor maçımız

    En zor maçımız
    Sahasında Adanaspor'u konuk edecek 'nde, teknik direktör , "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi. Rakiplerinin düşme potasında yer aldığına dikkat çeken Özat şöyle konuştu: "Adanaspor bize tüm gücüyle oynayacak. Hem pozisyona çok giren hem de kalesinde pozisyon veren takım. Çok dikkatli olacağız."
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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