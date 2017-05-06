En zor maçımız
Sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi. Rakiplerinin düşme potasında yer aldığına dikkat çeken Özat şöyle konuştu: "Adanaspor bize tüm gücüyle oynayacak. Hem pozisyona çok giren hem de kalesinde pozisyon veren takım. Çok dikkatli olacağız."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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1907 geliyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Samet Biz varken niye Galatasaray satilsin. Imparator dönsun
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parası olana ön sıraların fiyatları normal,,,,,
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