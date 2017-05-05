"Ligin en zor maçına çıkıyoruz"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Adanaspor, her dakika pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Ümit Özat, "Ligin en zor maçına çıkıyoruz." dedi.
Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürpriz sonuçlar alabilen ve kendini göstermek isteyen bir oyuncu grubuna sahip bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Nitekim son oynadıkları oyunlarda transferin gözdesi olmuş 3-4 oyuncuları var. Antalyaspor ve Beşiktaş maçının sonuçları asla aldatmasın. Adanaspor, her dakika pozisyona girebilen ve pozisyon verebilen bir takım." diye konuştu.
Önceliklerinin iyi savunma yapmak olduğunun altını çizen Özat, "Önceliğimiz iyi savunma yapmak, sonra da bir gol bulup maçı istediğimiz gibi bitirebilmek. Erken gol bulursak farklı şeyler olabilir. Hafta başında oyuncularıma da 'sezonun en zor maçı' olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.
Kadro netleşmedi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yarın Adanaspor karşısında 3-4 oyuncusunu dinlendirmeyi düşündüğünü vurgulayarak, henüz kadroya karar vermediğini söyledi.
Oynamayan oyuncularına da şans vermeyi düşündüğünü dile getiren Özat, "Zaten Ahmet' Oğuz'un yerine Orhan Şam başlayacak. Oynamayan oyuncuları da görmek istiyorum. Adanaspor hafife alınacak takım değil. Oynayan oyuncularda rehavet gördüğüm için oynamayan oyuncuları görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:49
- Elde var bir!
Toplam 16
Yorum
İLKER Ben scot ekibini eleştiriyorum 37 yaşındayım daha alt yapıdan semih haricinde gelen oyuncu görmedim.müjdat yetkinere güveniyorlar komik
- Kosif: Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğiz
Toplam 25
Yorum
Komik Daha tuttuğun takımın farkında değilken yorumun güzel kardeş ERKARTAL ????ulan taraftarlık kime kaldı.
- Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Toplam 4
Yorum
karakartal yönetim hatası falan değildir mantıklı bir harekettir bu adam 1yıl kiralık geldi ve 6 ay top oynayamadı interin indirim yapması gereklidir
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