Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcular tam kadro katıldı.
Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hız çalışmasıyla son buldu.
Başkent ekibinde kart cezalısı Ahmet Oğuz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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