 Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    , Adanaspor maçına hazır

    Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır

    , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcular tam kadro katıldı.

    Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hız çalışmasıyla son buldu.

    Başkent ekibinde kart cezalısı Ahmet Oğuz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    ile Adanaspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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