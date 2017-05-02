Gençlerbirliği, Adanaspor'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Adanaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dönüşümlü olarak bir grubun şut çalışması, diğer grubun da dar alanda çift kale maç yaptığı antrenman, tam sahada taktik çalışmayla sona erdi.
Başkent temsilcisinde Selçuk Şahin, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:36
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
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