 Gençlerbirliği, Adanaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    , Adanaspor'a hazırlanıyor

    Gençlerbirliği, Adanaspor'a hazırlanıyor

    Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Adanaspor'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dönüşümlü olarak bir grubun şut çalışması, diğer grubun da dar alanda çift kale maç yaptığı antrenman, tam sahada taktik çalışmayla sona erdi.

    Başkent temsilcisinde Selçuk Şahin, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:36
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