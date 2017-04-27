Serdar Gürler ilk 5'e girdi!

Bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken ve 27 Mart'ta Moldova ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giyen Serdar, takımına yaptığı gol katkısı bakımından Avrupa'daki isimlerle yarışıyor.

Gençlerbirliği'nin 28 golünün 13'ünü atan Serdar'ın, gollerinin, takımının gol sayısına oranı yüzde 46,4 oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu değerlendirmeye göre İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un 33 golünün 13'ünde imzası bulunan Riad Bajic de yüzde 39,4'lük oranla listenin 10. sırasında kendisine yer buldu.

- Defoe, Sunderland'i tek başına sırtlıyor

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sunderland'in 34 yaşındaki forvet oyuncusu Jermain Defoe, 26 golü bulunan takımına, 14 gollük katkıda bulundu. Bu sezonki performansı sayesinde 4 yıl sonra İngiltere Milli Takımı'na çağrılan Defoe, kulübünde gollerin yüzde 53,8'ini atarak listenin zirvesine yerleşti.

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün Fransız oyuncusu Anthony Modeste, 43 golün 23'ünü attı ve yüzde 53,5'lik katkısıyla 2. sırayı aldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'in gol kralı olan Mario Gomez ise Wolfsburg'un 30 golünün 14'ünü kaydetti. Gomez, yüzde 46,7'lik oranla 3. sırada bulunuyor.

- Cavani, Aubameyang ve Lukaku da listede

Dünyanın üst düzey forvetleri arasındaki Uruguaylı Edinson Cavani, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Belçikalı Romelu Lukaku, listenin ilk 10 basamağında yer aldı.

31 golle Ligue 1'in gol krallığı yarışını önde götüren Paris Saint-Germainli Cavani, yüzde 43,7'lik katkısıyla 5. sırada bulunuyor. 27 golle Bundesliga'nın en skoreri olan Borussia Dortmundlu Aubameyang, yüzde 41,5'lik oranla 7'nci, 24 golle Premier Lig'in en skoreri Evertonlı Lukaku ise yüzde 40 ile 8'inci sırada yer alıyor.

Bu sezonki çıkışıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine giren Andrea Belotti de 9'unculuğa yerleşti. Serie A gol krallığı için Dzeko ve Icardi ile çekişen Belotti, Torino'nun gollerinin yüzde 39,7'sini attı.

La Liga'nın 33. haftası sonunda 94 kez ağları sarsan Barcelona'da, hücum hattının yıldız isimleri Messi 31, Suarez de 24 gole rağmen ilk 10'da kendilerine yer bulamadı. Messi'nin gol oranı yüzde 33, Suarez'in ise yüzde 25,5'te kaldı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerin, takımının gol sayısına oranı en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı: