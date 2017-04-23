 Zafer Gençler'in – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Zafer Gençler'in

    Zafer Gençler'in

    Kırmızı-siyahlılar, Serdar Gürler ve kaleci Muammer’in kendi kalesine attığı gollerle Kayseri engelini aştı. Konuk ekibin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

    Spor Toto Süper Lig'de kendini üst sıralara atmak isteyen , tehlike hattından uzaklaşmak isteyen 'u 2-1 mağlup etti. 23'te Serdar'ın uygun durumdaki Aydın'a vermek istediği topu kaleci Muammer yumruklamak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine attı. 33'te Aydın'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderip skoru 2-0 yaptı. 36'da Khalili'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Deniz Türüç gole çevirdi ama bu Kayseri'ye yetmedi. G.Birliği üst üste ikinci kez kazanırken, konuk ekibin galibiyet hasreti 6 maç oldu.

    SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ
    Son 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp hiç kazanamayan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Tehlikeli bölgeye çok yaklaşan sarı-kırmızılı takımın genç teknik direktörü, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından görevi bıraktı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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