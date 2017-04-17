Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. El topu oyunuyla süren idman, dar alandaki taktik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana tedavisi devam eden Selçuk Şahin katılmadı.
Gençlerbirliği, 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:43
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
POYRAZ Salih ile Yiğithan ı satanı bizde satarız yeter.Salih şu yürüyen hiçbirşey yapamayan takımda oynamayacak bir adammı.Gökhan ve Caner i adeta
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
Ufuk Ozan ve Salih satılırsa üzülmem. Ama Yiğithan'da büyük potansiyel var. Fener satarsa pişman olur
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 5
Yorum
acelemizyok yapmayın etmeyin fenerin geçen seneki forma olayına dönmesin daha birşey garanti değil
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