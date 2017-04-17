 Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    'nde Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/genclerbirligi?id=1cb4cc59-b69f-42fc-8842-d556a9059375" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nde Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. El topu oyunuyla süren idman, dar alandaki taktik çalışmasıyla sona erdi.

    Antrenmana tedavisi devam eden Selçuk Şahin katılmadı.

    , 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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