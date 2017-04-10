Gençlerbirliği telafi peşinde
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Antalyaspor maçında kaybettikleri 2 puanı Gaziantepspor karşısında telafi etmek istediklerini söyledi.
Cavcav, 1-1 biten karşılaşmaya ilişkin, "Galip gelmek önemliydi ama her puanın artık altın değerinde olduğunun bilincindeyiz. Antalyaspor iyi bir takım. Alınan bir puan ne bizi ne de onları üzdü. Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten maç sonu iki hoca da aynı fikirdeydi." değerlendirmesinde bulundu.
Cavcav, erteleme maçında 12 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor'a konuk olacaklarını hatırlatarak, "Umuyorum ki burada kaybettiğimiz 2 puanı Gaziantepspor karşısında telafi edeceğiz. Daha sonra bir haftalık bir ara var. O arayı da iyi geçirip, alacağımız sonuçlarla yukarılara doğru çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
- Fener selektör yaptı!
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Yorum
yusuf namoğlu fener aleyhine bir hata varsa bir hata da lehine vardır. diye cevap verdi ama 5 hata da lehine vardır demek istedi esasında
- Fener selektör yaptı!
Toplam 15
Yorum
aziz yıldırım belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. diyeli 2 ay oldu.
- Fener selektör yaptı!
Toplam 15
Yorum
Fener selektör yaptı!. siz alper ve deniz ateşe başarısından mı fifa kokartı takıldı sanıyorsunuz. TS-GS maçında deniz niyetini abartıp açık edince azledildi.
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