Gençlerbirliği telafi peşinde

Cavcav, yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçına iç sahadaki iyi performanslarını devam ettirme niyetiyle çıktıklarını belirtti.

Cavcav, 1-1 biten karşılaşmaya ilişkin, "Galip gelmek önemliydi ama her puanın artık altın değerinde olduğunun bilincindeyiz. Antalyaspor iyi bir takım. Alınan bir puan ne bizi ne de onları üzdü. Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten maç sonu iki hoca da aynı fikirdeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Cavcav, erteleme maçında 12 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor'a konuk olacaklarını hatırlatarak, "Umuyorum ki burada kaybettiğimiz 2 puanı Gaziantepspor karşısında telafi edeceğiz. Daha sonra bir haftalık bir ara var. O arayı da iyi geçirip, alacağımız sonuçlarla yukarılara doğru çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.