Dünya'nın gözü İstanbul'da!

Birçok dev turnuva düzenleyen ülkemiz, yine büyük bir oyunun ev sahipliğini üstlendi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Bakü’de yapılan toplantıda 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşeceğini belirtti.

Son dönemde birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Türkiye, yeni bir turnuva için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İslam Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 25. yönetim kurulu toplantısında; 57 ülkenin katıldığı bu dev organizasyonun Türkiye'ye verildiği belirtildi.



ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK

Toplantıda konuşan Bakan Kılıç, "2021 yılında İslam Oyunları'na ev sahipliği için başvurumuzun değerlendirip karara bağlamış olması ülkemiz, milletimiz açısından sevindiricidir. Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın tam desteği ve bu konudaki kararlılıkla geldik. 2021 yılında İstanbul'da 5. İslam İşbirliği Oyunları'nın ev sahipliğini yapacağız. Bu noktada yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulunun kararlılığını görmek bizi gerçekten mutlu etti" ifadelerini kullandı.



HER ZAMAN HAZIRIZ

Organazisyon için İstanbul'da her şeyin hazır olduğunu da kaydeden Akif Çağatay Kılıç, "2021 için sportif ve altyapı alanında her şeyimiz hazır. 1-2 tane önümüzdeki dönem içinde yenileyeceğimiz tesisimiz var. Önümüzdeki dönem içinde hızlı bir şekilde yenileyeceğiz. Türkiye'de önümüzdeki aylar içerisinde de önemli spor organizasyonları olacak. Samsun'da Dünya İşitme Engeliler Olimpiyatı var. Tüm altyapımız Türkiye ve İstanbul her zaman hazır" diye konuştu.



BAKAN'DAN DOPİNGE SAVAŞ

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, doping konusundaki bir soruya net cevap verdi: "2012'de maalesef olumsuz konularla ilgili anılır bir durumda olduk. Ancak 2017'ye geldiğimizde 2012'den sonra Türkiye dopingle anılan değil, dopingle en üst seviyede mücadele eden hatta birçok ülkeyi geride bırakmış bir ülkedir."



57ÜLKE MÜCADELE EDECEK

4 yılda bir yapılan ve 5.'si İstanbul'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda 57 ülke sporcuları madalya mücadelesi veriyor. 30 branşta rekabetin yaşandığı organizasyonda 4 bine yakın sporcu yer alacak.