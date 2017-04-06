''Güneş’i konuşmam''
G.Birliği’nin hocası Ümit Özat’a sözlü tartışma yaşadığı Şenol Güneş soruldu. Özat “Karşı taraftan cevap gelmedikçe o konu kapandı” dedi.
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da kazandığı Gençlerbirliği karşılaşması sonrasına iki takımın teknik direktörlerinin basın yoluyla atışması damga vurmuştu.
Şenol Güneş ve Ümit Özat'ın karşılıklı açıklamalarının ardından bu konu dün Alkaraların hocasına bir kez daha soruldu. Özat, "Ben cevabımı verdim. Dakika başı bunu konuşacak halimiz yok. Karşı taraftan bir cevap gelmedikçe bu konu kapandı" dedi.
Özat ligde bundan sonra her puanın önemli olduğuna değinip kazanamadıkları maçları kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.
Şenol Güneş ve Ümit Özat'ın karşılıklı açıklamalarının ardından bu konu dün Alkaraların hocasına bir kez daha soruldu. Özat, "Ben cevabımı verdim. Dakika başı bunu konuşacak halimiz yok. Karşı taraftan bir cevap gelmedikçe bu konu kapandı" dedi.
Özat ligde bundan sonra her puanın önemli olduğuna değinip kazanamadıkları maçları kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
''Güneş’i konuşmam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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