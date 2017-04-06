 ''Güneş’i konuşmam'' – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Güneş’i konuşmam''

    ''Güneş’i konuşmam''

    G.Birliği’nin hocası ’a sözlü tartışma yaşadığı soruldu. Özat “Karşı taraftan cevap gelmedikçe o konu kapandı” dedi.

    'ın Vodafone Arena'da kazandığı Gençlerbirliği karşılaşması sonrasına iki takımın teknik direktörlerinin basın yoluyla atışması damga vurmuştu.

    Şenol Güneş ve Ümit Özat'ın karşılıklı açıklamalarının ardından bu konu dün Alkaraların hocasına bir kez daha soruldu. Özat, "Ben cevabımı verdim. Dakika başı bunu konuşacak halimiz yok. Karşı taraftan bir cevap gelmedikçe bu konu kapandı" dedi.

    Özat ligde bundan sonra her puanın önemli olduğuna değinip kazanamadıkları maçları kaybetmemeleri gerektiğini belirtti.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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