 Gençlerbirliği’nin hedefi 3’te 3 yapmak – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’nin hedefi 3’te 3 yapmak

    Gençlerbirliği’nin hedefi 3’te 3 yapmak
    Lider Beşiktaş'a yenilen G.Birliği, iç sahadaki Antalya, Adana ve deplasmandaki G.Antep'le erteleme maçlarını hedef belirledi. Yönetici Hakan Kaynar, "Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi sonuçlarla ayrılırsak ligin son bölümüne üst basamaklara yakın girebiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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