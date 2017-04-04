 Katkı veremedim! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Katkı veremedim!

    Katkı veremedim!
    G.Birliği'nde milli oyuncu Serdar Gürler, Beşiktaş yenilgisine ilişkin şunları söyledi: "Aydın Karabulut çok iyiydi. Ben biraz daha etkili olsaydım maçı başka yöne çevirebilirdik ama hücum anlamında ona çok fazla katkı veremedim."
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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