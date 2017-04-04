G.Birliği'nde milli oyuncu Serdar Gürler, Beşiktaş yenilgisine ilişkin şunları söyledi: "Aydın Karabulut çok iyiydi. Ben biraz daha etkili olsaydım maçı başka yöne çevirebilirdik ama hücum anlamında ona çok fazla katkı veremedim."