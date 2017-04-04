Katkı veremedim!
G.Birliği'nde milli oyuncu Serdar Gürler, Beşiktaş yenilgisine ilişkin şunları söyledi: "Aydın Karabulut çok iyiydi. Ben biraz daha etkili olsaydım maçı başka yöne çevirebilirdik ama hücum anlamında ona çok fazla katkı veremedim."
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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