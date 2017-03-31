"Beşiktaş yenilmeyecek takım değil"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları Spor Toto Süper Lig maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Ligin en formda takımıyla deplasmanda karşılaşacaklarına dikkati çeken Özat, "Mutlaka onların da zaafları var. Biz de bunların üzerinde çalışıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Maçın sonucunu bilemeyiz ama oraya gidip yaslanıp savunma yaparak kalenin önünden çıkmama gibi bir düşüncemiz yok. Sonuçları istediğimiz gibi olmasa da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında ne yaptıysak yine göze hoş gelen bir futbol sergileyeceğiz. İyi güzel zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Özat, matematiksel olarak kümede kalma kesinleşmeden rahatlamanın bir anlamı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Fazla rahatlık iyi değildir. Önümüzde 10 maç var 5'i içeride. Alabileceğimiz kadar puan toplamak ve bulunduğumuz yerden yukarılara çıkmak istiyoruz. Bu anlamda Beşiktaş maçı önemli. İç sahada belirgin bir gücümüz, üstünlüğümüz var. İç saha galibiyetlerine dışarıdan da puanlar eklersek sıralamada çok iyi olacağız. İyi oynayanın, hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyorum."
- Cavcav: "İstanbul deplasmanı kolay değil"
Organizasyona katılan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ise ligde Beşiktaş ile zor bir karşılaşma yapacaklarını belirterek, "Liderle oynayacağız. İstanbul deplasmanı kolay değil ama futbol bu, top yuvarlak." değerlendirmesinde bulundu.
Kırmızı-siyahlı takım ve teknik ekipten memnun olduklarını dile getiren Cavcav, şöyle devam etti:
"Moraller yüksek. İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sezon için yabancı futbolcu arayışlarımız devam ediyor. Gelecek ay yurt dışına gideceğim. Futbolcu seyredeceğiz. Hocamızla konuşacağız, düşüncelerini alacağız. Bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin çıtasını yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
- İlhan Cavcav Parkı yapılacak
Murat Cavcav, Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın adını taşıyacak bir park yapılacağını söyledi.
Çayyolu'nda yapılacak İlhan Cavcav Parkı'nı senenin sonuna doğru bitirmeyi düşündüklerini kaydeden Cavcav, parkın büyüklüğünün 16 dönüm olacağını dile getirdi.
"Beysu Evler" projesine de değinen Cavcav, 8 yıl önce Ankara'nın güzel bir semtinde arsa aldıklarını hatırlatarak, "Bu proje Gençlerbirliği için büyük gelir kaynağı olacak. Yaklaşık 2 yıl sonra konutlar bitecek, sosyal tesisler, golf sahalarımız var, güzel bir proje oluyor. Ayrıca Gençlerbirliği Spor Kompleksi de yapılacak." diyerek sözlerini tamamladı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:04
- Mangala’ya onay
Toplam 6
Yorum
özgür gs ın birinci önceliği 2 forvet olmalı
- Ozan Tufan’a Bruma formülü
Toplam 5
Yorum
ms las palmas istemis fener maasini oderse
- Ve Rhodolfo gönderiliyor
Toplam 6
Yorum
AYNA YAZDIĞIN BİŞEYE BENZESİN HCK. SONRA MİLLET ÇIKIP YORUM DİYE OKUYOR YAZDIKLARINI. ADAM GELİP TOPA VURMADAN GÖNDERİLEN TOPÇU OLSA GAM YEMİYCEM
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