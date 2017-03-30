 Puan değil puanlar – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Puan değil puanlar

    Puan değil puanlar
    G.Birliği'nde 29 maçta 14 gol, 5 asistlik performansıyla Fatih Terim'in dikkatini çeken ve Milli Takım'la ilk kez Moldova maçıyla boy gösteren , Ay-Yıldızlı forma altında kalıcı olmak istediğini söyledi. Artık lider Beşiktaş'la oynayacakları kritik maça odaklandıklarını belirten 25 yaşındaki orta saha, "Amacımız puan değil, puanlarla dönmek. Çekinmiyoruz. Artık ligde biraz daha rahat konumdayız. Bu rahatlık ya kötü sonuca yol açar, ya da Beşiktaş sıkıntı yaşar" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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