Puan değil puanlar
G.Birliği'nde 29 maçta 14 gol, 5 asistlik performansıyla Fatih Terim'in dikkatini çeken ve Milli Takım'la ilk kez Moldova maçıyla boy gösteren Serdar Gürler, Ay-Yıldızlı forma altında kalıcı olmak istediğini söyledi. Artık lider Beşiktaş'la oynayacakları kritik maça odaklandıklarını belirten 25 yaşındaki orta saha, "Amacımız puan değil, puanlarla dönmek. Çekinmiyoruz. Artık ligde biraz daha rahat konumdayız. Bu rahatlık ya kötü sonuca yol açar, ya da Beşiktaş sıkıntı yaşar" diye konuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Puan değil puanlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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