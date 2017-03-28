 Serdar görüşme odasına – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Serdar görüşme odasına

    Serdar görüşme odasına

    Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 10 gol, 4 asistlik müthiş bir performans sergileyen 'e teklif yağıyor.

    yönetimi ise sezon bitmeden genç oyuncuyla masaya oturmak ve sözleşmesini usatmak amacında. Kırmızı-Siyahlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla milli takım dönüşünde masaya oturacağı öğrenildi. Serdar'a 3 yıllık yeni mukavele önermeye hazırlanan Başkent ekibi, Aydın Karabulut'la da sözleşme uzatmak için görüşecek. Teknik direktör Ümit Özat ise hem ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini hem de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yaptıklarını açıklayarak, "Yetenekli oyuncular arıyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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