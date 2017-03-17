Ümit Özat'tan o dedikodulara cevap

Gençlerbirliği ve Türk futbolunun unutulmaz efsanesi İlhan Cavcav'ın vefatının ardından yapılan eleştirilerde, Gençlerbirliği düşüşe geçer dedikodularına teknik direktör Ümit Özat, "Futbolun içinde eleştiri her zaman olacak. Tabii futbolda herkesin bir fikri var. Bu ülkede Öğretmen, Avukat ve Doktor olmak zor ama antrenör olmak çok kolay. Ülkede 80 milyon antrenör var. Herkes bir yorum yapacak. Hakaret olmadığı sürece herkesin yorumu kendini bağlar'' diyerek yanıt verdi.

"HER TRANSFER İYİ ÇIKACAK, YÜZDE YÜZ DOĞRU VEYA İSABETLİ ÇIKACAK DİYE BİR KAİDE YOK"

Çok fazla geçmişi irdelememek gerektiğini savunan Ümit Özat, "Dört tane oynayan banko oyuncu gittikten sonra bu takım hala 29 puanda ve bir maç eksik. Bana göre çocuklar çok başarılı bir dönem geçirdiler. Ligin ikinci yarısındaki grafiğe bakıldığında, dış sahada başarısız gibi görünüyor ama iç sahada da bir egemenliğimiz olduğu bir gerçek. Onu da şöyle değerlendirmek lazım; giden oyuncuların yerine yeni gelen oyuncaların uyum sürecini çok kolay bir şey değil. Webo Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk 17 hafta gölü yoktu. Her transfer iyi çıkacak, yüzde yüz doğru veya isabetli çıkacak diye bir kaide yok. O uyum sürecini de çocukların yavaş yavaş geçtiğini düşünüyorum. Kaldı ki, bu haftaki maçı istediğimiz gibi geçersek Allah'ın izniyle o zaman da en yakın rakibimize bir maç eksiği ile 12 puan gibi bir fark atmış oluruz ki, o da sonrasında takımın derece yapmasına yardımcı olacak bir skor olur" dedi.

"TARAFTARIN BEKLENTİSİ OLAN 3 PUANI ALMAK İÇİN HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü evlerinde oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu kaydeden Ümit Özat, "En kötü yenemiyorsan yenilmemen lazım. Kendine en yakın rakiple puan farkını korumuş oluyorsun. Alanya'ya veya Karabük'e yenilmiş olmasaydık, berabere kalsaydık Karabük'ün üstündeydik. Alanya ile de 4 değil en az 6 veya 7 puan fark olacaktı. Bugün 12'nci sırada görünüyoruz ama baktığınız zaman üstümüzdeki 30, onun üstündeki 31, sekizinciye kadar 32 puan. Dolayısıyla ben oyuncularım özellikle iç sahada gösterdikleri performansa çok güveniyorum. Oyuncularımın son Galatasaray maçında özellikle ikinci yarıda gösterdikleri performans çok umut vericiydi. İyi bir takım olduğumuzu, iyi bir arkadaşlığımızın olduğunu biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Ümit ediyorum ki bu hafta hepimizin beklentisi olan taraftarın beklentisi olan 3 puanı almak için her şeyimizi ortaya koyacağız''diye konuştu.

"KULÜP YÖNETİMİ TRANSFER ÇALIŞMASI YAPIYOR"

Özat, Gençlerbirliği yönetimi transfer çalışması yapıyor sizin bilginiz var mı? sorusuna, "Açıkçası şu anda geçmişte olduğu gibi bir transfer çalışmaları kulüp tarafından yürütülüyor. Burası kurumsal bir kulüp. Dolasıyla sorulursa ben fikrimi tabii ki söylerim. Ama neticede bu kulübün içinde yetişmiş biri olarak da aklımın ve mantığımın doğrultunda olması gerekenleri kendilerine takım içerisinde kimlerin kalması gerektiğini söylüyorum. Bizler antrenör olarak bugün varız yarın yokuz. Bizler her gittiğimiz yerde yıllarca çalışacakmış gibi hazır oluruz ve yarın gidecekmişiz gibi de bavulumuz hazır olur. Ama çalışırken de fikirlerimiz en azından takım için beyan etmek durumundayız. Takımın içinde olmazsa olmaz oyuncuların olduğunu zaten kendilerine ifade ettim. Onun dışında başkan, kulüp yöneticileri takım izlemeye gidiyorlar. Mutlaka kafalarında bir oyuncu profili oluşacaktır. Şu bir gerçek ki; çok irdeleyici bir şekilde oyuncu arandığına göre bu takımın transfer ihtiyacı olduğu kanaatinde insanlar. Sorduğunuz zaman herkes bu takımın dört ya da beş futbolcuya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Buna rağmen bu dört, beş ihtiyaç giderilmeden bu takım hala bir maç eksiği ile bu haftalarda 29-30 puanı yakalamışsa demek ki bu çocuklar müthiş bir performans sergilemiştir. Biz raporu veririz. Raporu değerlendirmek yöneticilerin işi. Biz teknik anlamda üzerimize düşeni yaparız. Ondan sonra gerekeni kendileri yaparlar. Yani şu anda biz kendi önümüzü göremediğimiz için bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama bu kulübün ben de ayrı bir yeri olduğu için, altyapısından yetiştiğim için, kendimi bu kulübün bir evladı olarak gördüğüm için ''ben burada kalsam da gitsem de kulübün menfaatleri doğrultusunda ihtiyaç olan pozisyonları ve kalması gereken oyuncuları, gitmesi gereken oyuncuları kendilerine dün olduğu gibi bugün de rapor ederim, yarın da vereceğim. Onun dışında da çok fazla bir şey gelmez elimden. Elimden gelen tek şey kalan maçlarda en iyi şekilde oyuncularımı hazırlayıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışmak''ifadelerini kullandı

"YENİ YÖNETİMLE GELECEK SEZON İÇİN GÖRÜŞMEDİK"

Yeni sezon için herhangi bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Ümit Özat, "Bu yönetim rahmetli başkanımızın oğlu olmasaydı, dışarıdan gelen yabancı biri olsaydı, bize rahmetliden sonra yönetimini önünü açmak düşerdi. Bunu da zamanında düşünmedik değil ama kulübe karşı sorumluluklarımız var. Hep ifade ettim bunu ''ben o üç oyuncu gittiği zaman da yapsam hedefim var derdim ve bırakır giderdim. Onlar bize yakışmazdı. Dolayısıyla yeni sene ile ilgili bizim bir görüşmemiz olmadı. Ben bu konuda çok da aceleci değilim. Açıkçası önümüzdeki sene ne olacak? diye çok da aklımı, beynimi o tarafa vermiyorum. Eğer yiyecek ekmeğimiz varsa yeriz, yiyecek ekmeğimiz yoksa yemeyiz. Yani istediğiniz kadar plan yapın 'Kul kurar, Allah güler' derler. Rızkı veren Allah. Ama dediğim gibi böyle bir şey olacaksa da o teklifin onlardan gelmesi lazım. belki erken olduğunu düşünülüyor, belki başka bir şey düşünüyorlar ama benim de illa bu olsun diye bir beklentim yok. Çalıştığım son güne kadar yetiştiğim kulübüm için her şeyi yaparım. Olmazsa da terimizim son damlasına kadar işimizi en layıkıyla yapıp, görevimizi tamamlarız'' diye konuştu.

"BEN PANİK YAPMIYORUM AMA YAPANLAR OLDU"

'En yakın rakibimiz Rize, aramızda bizim bir maç eksiğimizle 9 puan var' diyen Ümit Özat, kalan maçları şöyle değerlendirdi: "Eksik maçımızdan 1 puan dahi aldığımızı düşünürseniz, en yakın rakibinizden 10 puan fark oluyor. Buda 4 maç demektir. Kayseri'nin 27, Akhisar'ın 27, Alanya'nın 25 puanı var. Bütün bunların olduğu yerde böyle panik yapmak? Ne bileyim! ben hiç panik yapmadım paniği yapanlar oldu. Onu da niye yapıyorlar bilmiyorum. Belki başka amaçla yapıyorlar o paniği. Şunu ifade etmek isterim ki; 11 tane maç var. 11 beraberlik alsan 40 puan eder. Biz bu takımı aldığımızda 10-11 puanı vardı. Üstelik deve dişi gibi 4 tane oyuncu satılmış. Yani, kendinizi bir kulüp başkanı yerine koyun, bir antrenör düşünün o kulübe 25-30 trilyon kazanılması pay sahibi olmuş ve üstelik takımla beraber savaşmaya, mücadeleye etmeye devam ediyor. Osmanlıspor'un, Konyaspor'un, Bursaspor'un, Kasımpaşa'nın bütçelerinin bizden kat ve kat fazla olduğunu da herkes biliyor. Ben neleri, ne için konuşulduğunu az çok bilen biriyim. Ben buranın çocuğuyum, burayı da herkesten daha fazla tanıyorum. Yani şunu demek isterim ki; Rize, Adana, Kayseri, Antalya, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçınız var. Önümüzdeki 11 maçın 6'sı içeride. Bugün 6 maçınızdan 6 beraberlik alsanız 35 puan eder. Bugün en yakın rakibimiz dediğimiz Rizespor'un 36 puan yapması için 10 maçta 6 galibiyet alması lazım. Alamaz mı? alır. Sizin de 6 beraberliğin dışında hiçbir şey almamanız lazım. Futbolda matematiksel olarak kesinleşmediği sürece her şey olur ama şu da bir gerçek ki; bu takımın herkesi yenebilecek potansiyeli var. Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanında oynadığı oyunla bunu gösterdi. Ben hep söylüyorum bugün Ahmet kalsaydı, İrfan kalsaydı bu takım ilk beşe oynayacaktı. 11'inci sıradayken hedefimiz ilk beş dedim. Yani onlar gitmişken bu takım bir maç eksiği ile ilk 12'nin içindeyse bu takım iyi çalışıyor, bir yerlere gelmek için oyuncularıyla iyi mücadele veriyor'' dedi.

"ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ALTI PUANLIK MAÇ"

Çaykur Rizespor maçı bizim için çok önemli ve ben de galibiyet bekliyorum diyen Özat, sözlerini şu şekilde tamamladı: ''Her maçtan galibiyet bekliyoruz. Yenmezsek de yenilmemiz lazım. Bu maçlar 6 puanlık maç. En azından rakiple arandaki puan farkını korursun. Bu ligde ilk hedef ligde kalmayı garantileyecek puanı almaksa, yenemiyorsan yenilmeyeceksin.''