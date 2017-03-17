G.Birliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibinin neşeli geçen çalışmasının bir bölümünde Ümit Özat, antrenman görüntülerinin kayıtlarının yapıldığı kuleye çıktı. Buradan kısa süre idmanı takip eden Özat, futbolcularını da esprili bir şekilde "gözüm üzerinizde ona göre." diyerek uyardı.
Kırmızı-siyahlıların idmanına, tedavisine devam edilen Agon Mehmeti katılmazken, Anıl Karaer takımdan ayrı koştu.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:27
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 4
Yorum
Ertan İŞTE sizlerden istdiğimiz bu. Takım için oynayın ve profesyonel futbolcular olduğunuzu unutmayınız. İkinizede sonsuz teşekkürler. TAMAM MI.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 41
Yorum
Ertan Zaten 8 takım kalmış. Bu işin zoru kolayı yok. Mühim olan futbolcular o gün kafa olarak o maça odaklansınlar. Gerisi inanın: TEFERRUAT.
- İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Toplam 5
Yorum
SA HER YER TRABZON SA TRABZON DAN ÇIKMAYIN. SİZİ ORALARA DAVET EDEN Mİ VAR. ÇALIŞTIĞINIZ YERLERE HİZMET EDİN.
G.Birliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.