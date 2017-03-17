 G.Birliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    G.Birliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları

    G.Birliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları

    Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, ayak tenisiyle idmanı tamamladı.

    Başkent ekibinin neşeli geçen çalışmasının bir bölümünde Ümit Özat, antrenman görüntülerinin kayıtlarının yapıldığı kuleye çıktı. Buradan kısa süre idmanı takip eden Özat, futbolcularını da esprili bir şekilde "gözüm üzerinizde ona göre." diyerek uyardı.

    Kırmızı-siyahlıların idmanına, tedavisine devam edilen Agon Mehmeti katılmazken, Anıl Karaer takımdan ayrı koştu.

    Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:27
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