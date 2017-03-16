 G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret

    G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Valisi Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti.

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Ankara sporunun sorunları konuşuldu ve uyumlu çalışmaların devam etmesine karar verildi.

    Murat Cavcav, Ercan Topaca'yı Ankara'daki Gençlerbirliği maçlarına davet etti. Topaca da zaman zaman maçlara geldiğini, sonraki karşılaşmaları da fırsat buldukça 19 Mayıs Stadı'nda izleyeceğini belirtti.

    Ziyarette Topaca'ya isminin yazılı olduğu kırmızı-siyahlı forma hediye edildi.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:45
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