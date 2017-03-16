G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Valisi Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti.
Murat Cavcav, Ercan Topaca'yı Ankara'daki Gençlerbirliği maçlarına davet etti. Topaca da zaman zaman maçlara geldiğini, sonraki karşılaşmaları da fırsat buldukça 19 Mayıs Stadı'nda izleyeceğini belirtti.
Ziyarette Topaca'ya isminin yazılı olduğu kırmızı-siyahlı forma hediye edildi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:45
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 14
Yorum
Ugur Türk hakemlerinin olmadığı her yerde BJK daha iyi oynar. Çünkü avrupada herkes futbol oynamaya çalışır, FB gibi oynatmamaya değil.
- Defansa Topal ayarı
Toplam 7
Yorum
-----FB----- BU YORUMUN NESİNİ BEĞENMEDİLER ACABA.
- Defansa Topal ayarı
Toplam 7
Yorum
erc79 ARKADAŞ NE DEFANSI YA.SANKİ GOL YEMİYORSUNUZ DEFNS YAPARAK.ÖNCE GOL ATIN.EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR.GERİDE KALARAK RAKİBİ CESARETLENDRYORZ.
G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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