G.Birliği'nden Ankara Valisi Ercan Topaca'ya ziyaret

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Ankara sporunun sorunları konuşuldu ve uyumlu çalışmaların devam etmesine karar verildi.

Murat Cavcav, Ercan Topaca'yı Ankara'daki Gençlerbirliği maçlarına davet etti. Topaca da zaman zaman maçlara geldiğini, sonraki karşılaşmaları da fırsat buldukça 19 Mayıs Stadı'nda izleyeceğini belirtti.



Ziyarette Topaca'ya isminin yazılı olduğu kırmızı-siyahlı forma hediye edildi.