Gençlerbirliği 94 yaşında

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan kutlamalarda konuşan Murat Cavcav, kulübün 94. kuruluş yıl dönümünün onursal başkan İlhan Cavcav'ın vefatının 52. gününe denk geldiğini belirterek, "Burada bulunan tüm sporcu arkadaşlara, teknik ekibimize ligde oynayacağımız maç için başarılar diliyorum." dedi.





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise ligde bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Kuruluş yıl dönümümüzün böyle bir maça denk gelmesi önemli. Futbolcu arkadaşlarımız her şeyin bilincindeler. Her hafta üstüne koyarak iyi bir mücadele örneği gösteriyorlar. Rahmetli başkanımızdan kalan bu güzide kulübü, hem başkanımız hem de kulübün bünyesinde bulunan profesyonellerle daha iyiye taşımak en büyük görevimiz. 94. yılımız tekrar kutlu olsun. İnşallah daha nice yıllar kutlamak bu kulübe nasip olur." diye konuştu.

Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünü takip eden gazetecilere üzerinde isimleri yazılı "94" numaralı forma hediye etti.



