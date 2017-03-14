 Gençlerbirliği 94 yaşında – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    94 yaşında

    Gençlerbirliği 94 yaşında

    Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kulüp başkanı , yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular pasta kesti.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan kutlamalarda konuşan , kulübün 94. kuruluş yıl dönümünün onursal başkan İlhan Cavcav'ın vefatının 52. gününe denk geldiğini belirterek, "Burada bulunan tüm sporcu arkadaşlara, teknik ekibimize ligde oynayacağımız maç için başarılar diliyorum." dedi.

    Teknik Direktörü Ümit Özat ise ligde bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Kuruluş yıl dönümümüzün böyle bir maça denk gelmesi önemli. Futbolcu arkadaşlarımız her şeyin bilincindeler. Her hafta üstüne koyarak iyi bir mücadele örneği gösteriyorlar. Rahmetli başkanımızdan kalan bu güzide kulübü, hem başkanımız hem de kulübün bünyesinde bulunan profesyonellerle daha iyiye taşımak en büyük görevimiz. 94. yılımız tekrar kutlu olsun. İnşallah daha nice yıllar kutlamak bu kulübe nasip olur." diye konuştu.

    Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünü takip eden gazetecilere üzerinde isimleri yazılı "94" numaralı forma hediye etti.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği 94 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.