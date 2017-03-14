Gençlerbirliği 94 yaşında
Gençlerbirliği Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kulüp başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular pasta kesti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan kutlamalarda konuşan Murat Cavcav, kulübün 94. kuruluş yıl dönümünün onursal başkan İlhan Cavcav'ın vefatının 52. gününe denk geldiğini belirterek, "Burada bulunan tüm sporcu arkadaşlara, teknik ekibimize ligde oynayacağımız maç için başarılar diliyorum." dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise ligde bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Kuruluş yıl dönümümüzün böyle bir maça denk gelmesi önemli. Futbolcu arkadaşlarımız her şeyin bilincindeler. Her hafta üstüne koyarak iyi bir mücadele örneği gösteriyorlar. Rahmetli başkanımızdan kalan bu güzide kulübü, hem başkanımız hem de kulübün bünyesinde bulunan profesyonellerle daha iyiye taşımak en büyük görevimiz. 94. yılımız tekrar kutlu olsun. İnşallah daha nice yıllar kutlamak bu kulübe nasip olur." diye konuştu.
Bu arada kulüp başkanı Murat Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünü takip eden gazetecilere üzerinde isimleri yazılı "94" numaralı forma hediye etti.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:38
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
gs su fotografta bruma hariç 1 tane topçu yok
- Seçim şart oldu
Toplam 10
Yorum
İsmet özdemir Sayın,Dursun Özbek,sayende gsaray Yakında iflas bayrağını çekecek, sırf Kendi egon uğruna bunca şirket hissedarlarına Ne hakkın var....?
- Yere sağlam basıyoruz
Toplam 5
Yorum
Ertan Sayın Albayrak güzel söylüyor ama bence maalesef yere sağlam basamıyoruz! Heran şampiyonluk elimizden uçabilir. ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM.
Gençlerbirliği 94 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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