 Gençlerbirliği 94 yaşında – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Gençlerbirliği 94 yaşında

    Gençlerbirliği 94 yaşında

    Gençlerbirliği Kulübünün 94. kuruluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın yanı sıra yönetim ve divan kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından kafile, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve başkan Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Cavcav, deftere şunları yazdı:

    "Ulu önder Atatürk, kurduğun cumhuriyet ile yaşıtız. Kurduğun başkentin takımıyız. Ne kadar gurur duysak az. Dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."

    Anıtkabir'in ardından merhum onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarı ziyaret edildi. İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'ın yanı sıra Murat Cavcav, aile yakınları, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından lokum ve gül suyu dağıtıldı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:31
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