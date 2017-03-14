Gençlerbirliği 94 yaşında
Gençlerbirliği Kulübünün 94. kuruluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cavcav, deftere şunları yazdı:
"Ulu önder Atatürk, kurduğun cumhuriyet ile yaşıtız. Kurduğun başkentin takımıyız. Ne kadar gurur duysak az. Dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz."
Anıtkabir'in ardından merhum onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarı ziyaret edildi. İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'ın yanı sıra Murat Cavcav, aile yakınları, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından lokum ve gül suyu dağıtıldı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:31
- Aslan yıldız avında
Toplam 18
Yorum
yönetim çok kötü genç adam bulun ama tolga gibi 2 milyon euro veriyor bunlar sonra hepsi artist oluyor ülke futbolu gelişmiyor yönetim istifa
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 61
Yorum
FENERLİ AYKUT SAKIN GELME SENİ KİMSE İSTEMİYOR.MY NETİ AÇ YORUMLARI OKU ONA GÖRE KARAR VER.
- Arda için 'Çin' iddiası
Toplam 1
Yorum
m b yavvv heee
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