 94. yıla Rize’yle – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    94. yıla Rize’yle

    94. yıla Rize’yle
    G.Birliği yöneticisi , 94. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyleyip, "G.Saray'dan puanlar almak isterdik. Evimizde Rize'den alacağımız puanları bekleyeceğiz" diye konuştu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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