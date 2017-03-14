94. yıla Rize’yle
G.Birliği yöneticisi Hakan Kaynar, 94. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyleyip, "G.Saray'dan puanlar almak isterdik. Evimizde Rize'den alacağımız puanları bekleyeceğiz" diye konuştu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 30
Yorum
Bjk Ersan oynayamaz uefa listesinde adı yok mitrovic atınç tosic marcelo bildirildi stoper olarak marcelo gitti kaldı 3
- Lens operasyonu
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Beşiktaşlı Hahahah ozanı ne yapsın sunderlent pozisyon sırasında saçını düzeltecek elemen aramıyor ki sunderlent lesn Beşiktaşın oyuncusudur :D
- Daha böylesi görülmedi
Toplam 21
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murat Rodrigo Taddei .
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