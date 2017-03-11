Selçuk İnan attı, Ümit Özat çıldırdı!
90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, takımını 3-2 öne geçirirken, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat saha kenarında adeta çılgına döndü.
Gençlerbirliği karşısında 90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, takımını 3-2 öne geçirirken, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat saha kenarında sinirlerine hakim olamadı. Elindeki su şişesini sahaya fırlatan Özat, uzun süre oyuncularına bağırdı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kezban Tudor'un antremanından sonra, Değil maçta oynamak, ( Hakan Balta, Chedjou, De Jong, Snejder ) ayakta bile duramaz...
- "Emre Çolak, bu seviyeye çıkabilir"
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UltrAslan Takım Uyuyordu.. Tudor uyandırdı ayıp etti.. 33 Yaşındaki Hakan Balta, Chedju, De Jong, Snejder bu takımda değil 2. ligde bile oynayamaz...
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