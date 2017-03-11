 Selçuk İnan attı, Ümit Özat çıldırdı! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Selçuk İnan attı, çıldırdı!

    Selçuk İnan attı, Ümit Özat çıldırdı!

    90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, takımını 3-2 öne geçirirken, Teknik Direktörü saha kenarında adeta çılgına döndü.

    karşısında 90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, takımını 3-2 öne geçirirken, Gençlerbirliği Teknik Direktörü saha kenarında sinirlerine hakim olamadı. Elindeki su şişesini sahaya fırlatan Özat, uzun süre oyuncularına bağırdı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:00
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