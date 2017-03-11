 ''G.Saray'a gol atmayı seviyorum'' – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ''G.Saray'a gol atmayı seviyorum''

    ''G.Saray'a gol atmayı seviyorum''

    kaptanı 3-2 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    İŞTE SELÇUK ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI:

    "Keyifli bir maç oldu. İyi oynayarak puan almaya gelmiştik. İyi başladık, zaman zaman 'a karşı bocaladık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı sonunda gol yedik, telafi edemedik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz. Penaltıda topu ben istedim. Ligde golüm yoktu ayrıca Galatasaray maçlarında gol atmayı severim, 2. penaltıyı Serdar'dan ben istedim. Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim. Vurdum gol oldu ama neticede bir işe yaramadı."

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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