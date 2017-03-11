''G.Saray'a gol atmayı seviyorum''
Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE SELÇUK ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI:
"Keyifli bir maç oldu. İyi oynayarak puan almaya gelmiştik. İyi başladık, zaman zaman Galatasaray'a karşı bocaladık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı sonunda gol yedik, telafi edemedik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz. Penaltıda topu ben istedim. Ligde golüm yoktu ayrıca Galatasaray maçlarında gol atmayı severim, 2. penaltıyı Serdar'dan ben istedim. Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim. Vurdum gol oldu ama neticede bir işe yaramadı."
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
- G.Saray'da bir sakatlık daha
Toplam 2
Yorum
Kezban Tudor'un antremanından sonra, Değil maçta oynamak, ( Hakan Balta, Chedjou, De Jong, Snejder ) ayakta bile duramaz...
- "Emre Çolak, bu seviyeye çıkabilir"
Toplam 1
Yorum
Berkay İnşallah çıkar
- G.Saray'da bir sakatlık daha
Toplam 2
Yorum
UltrAslan Takım Uyuyordu.. Tudor uyandırdı ayıp etti.. 33 Yaşındaki Hakan Balta, Chedju, De Jong, Snejder bu takımda değil 2. ligde bile oynayamaz...
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