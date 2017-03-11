 ''Galatasaray'ı tebrik ediyorum'' – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Galatasaray'ı tebrik ediyorum''

    ''Galatasaray'ı tebrik ediyorum''

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü , dakika golüyle yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutlarken, "İlk yarı biterken ve maçın sonunda gol yemek insanı üzüyor." dedi.

    Selçuk İnan'ın 90. dakikada attığı frikik golüne değinen Özat, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yine bir son dakika golüyle kazandılar. Rakibin önemli gol ayakları var. Bu tip pozisyon verince de onlar için yarı penaltı gibi oluyor. Geçmişte Selçuk İnan'ın böyle birçok golü var. Tamamen kendi hatamızdan gelişen bir pozisyon. Taç atarken kaybettiğimiz top, kendi kalemizde golle sonuçlandı." diye konuştu.

    Öte yandan, maç bitiminde hakem Fırat Aydınus'u tebrik ettiğini aktaran Ümit Özat, "Bana göre muhteşem maç yönetti. Bu sahada iki penaltıyı peş peşe çalmak kolay değil. Son dakikada golü yediğimizi pozisyonda faul var mı bilmiyorum ama yenilirken de iyi olanı tebrik etmek lazım. Bana göre maçın en iyisi hakemdi." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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