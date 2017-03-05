G.Birliği'nin konuğu Akhisar

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin sahasında oynayacağı maçlar dikkate alındığında kritik bir döneme girdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Arka arkaya iç sahada oynayacağımız 5 maçımız sırasıyla Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Kayserispor ve Adanaspor olacak. İç sahada kolay maç kaybetmeyen bir takımız. Bu sezon da sadece iyi oynadığımız maçta Galatasaray'a yenilmiştik. Hatırlarsanız o maçta da iş yine tek kaleye dönmüştü. Rakiplerimize 'burası Ankara, burası deplasman.' hissini her zaman yaşattığımızı düşünüyorum."

Kritik dönemi maksimum puanla bitirip, deplasmandan alınacak puanlarla da sıralamada üstlere çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Cavcav, "Ama tüm bunlardan önce ilk olarak Akhisar Belediyespor'u geçmeliyiz. Futbolcu arkadaşlarımız da eminim ki bunun bilincinde olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen kaleci Nihat Şahin ile Aleksandar Scekic, Akhisar Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek.

- 10. randevu

Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor ile yarın 10. kez puan mücadelesi verecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, sadece ligde karşılaştığı Ege temsilcisini 9 maçın 3'ünde mağlup etmeyi başarırken, 2 kez kaybeden taraf oldu. Rakipler, 4 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Başkent ekibi, 9 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor'a Ankara'da hiç yenilmedi. Ege temsilcisini Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 4 kez konuk eden kırmızı-siyahlılar, bu maçların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir karşılaşma berabere sonuçlandı.