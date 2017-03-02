Gençlerbirliği Akhisar'a hazırlanıyor

Selçuk Şahin, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemediklerini kaydederek, "Akhisar Belediyespor karşılaşması, kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maç." ifadesini kullandı.

Müsabakadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini anlatan deneyimli futbolcu, "Kendi sahamızda oynayacağımız ve kazanmamız gereken bir Akhisar Belediyespor maçı var. Ligde iç sahada puan kaybettiğiniz zaman sıkıntı yaşıyorsunuz ve biz bunun farkındayız. Ligin ikinci yarısı zor geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alt sıralardaki rakiplerle kendi sahalarında oynayacaklarına dikkati çeken Selçuk Şahin, şunları kaydetti:

"Alt sıralarda olmak istemiyoruz. Bu maçları kazanmak biraz daha oradan kopmak için bizim adımıza avantaj gibi gözüküyor. Son dönemde herkes, artık her takımdan puan alabiliyor. O yüzden her maç zor olacak. Bu ligde iç sahada kaybetmemek lazım. Biz de bu hafta kazanarak artık üst sıralara oynamak istiyoruz."



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalışan başkent ekibi, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı oynadı. Kırmızı-siyahlılar, maçtan Khalili'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı.



Müsabakayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.



Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.