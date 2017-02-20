 Gençlerbirliği yönetiminde, görev dağılımı belli oldu – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    yönetiminde, görev dağılımı belli oldu

    Gençlerbirliği yönetiminde, görev dağılımı belli oldu

    'nin yeni yönetim kurulu ilk toplantısını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kulüp binasında gerçekleştirdi.

    Toplantının ardından açıklama yapan kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, görevlendirmeler ve toplantı hakkında bilgi vererek, "Duayen başkanımız İlhan Cavcav'ı onursal başkan olarak seçerken, Murat Cavcav'ı da başkan olarak seçtik." dedi.

    Toplantıda asil ve yedek üyelerin bir arada olduğu bir görev dağılımı planlaması yaptıklarını dile getiren Kaynar, "Biz de bir futbol kulübü gibi, birbirine destek olacak ya da birlikte çalışacak birimler ve isimler üzerinde karar kıldık." ifadelerini kullandı.

    'nin yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:

    Başkan: Murat Cavcav

    Başkan vekili: Arif Ölmez

    Genel sekreter: Sinan Gürsoy

    Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Murat Yıldız

    İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Arda Çakmak

    Teknik işlerden sorumlu asbaşkan: Sertaç Muratal

    Sosyal işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal

    Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Merdan Hürmeydan

    Basın-medya ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Kaynar

    Taraftardan ve stattan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Cem Kaya ve Canpolat Aras

    Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Kerem Doğan ve İsmail Özkan

    Sayman: Hıfzı Kuruşa

    İstanbul temsilciliğinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Murat İşçan ve Kemal Yurttakalan

    Dış ilişkiler ve yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Bülent Üstündağ

    Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Murat Öngelen ve Mete Aysal

    İcra kurulu üyeleri: Aykut Akalın ve Mehmet Emin Gür

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:50
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