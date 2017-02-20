Gençlerbirliği yönetiminde, görev dağılımı belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni yönetim kurulu ilk toplantısını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kulüp binasında gerçekleştirdi.
Toplantının ardından açıklama yapan kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, görevlendirmeler ve toplantı hakkında bilgi vererek, "Duayen başkanımız İlhan Cavcav'ı onursal başkan olarak seçerken, Murat Cavcav'ı da başkan olarak seçtik." dedi.
Toplantıda asil ve yedek üyelerin bir arada olduğu bir görev dağılımı planlaması yaptıklarını dile getiren Kaynar, "Biz de bir futbol kulübü gibi, birbirine destek olacak ya da birlikte çalışacak birimler ve isimler üzerinde karar kıldık." ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı şöyle:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: Sinan Gürsoy
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Murat Yıldız
İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Arda Çakmak
Teknik işlerden sorumlu asbaşkan: Sertaç Muratal
Sosyal işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal
Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Merdan Hürmeydan
Basın-medya ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Kaynar
Taraftardan ve stattan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Cem Kaya ve Canpolat Aras
Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Kerem Doğan ve İsmail Özkan
Sayman: Hıfzı Kuruşa
İstanbul temsilciliğinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Murat İşçan ve Kemal Yurttakalan
Dış ilişkiler ve yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Bülent Üstündağ
Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Murat Öngelen ve Mete Aysal
İcra kurulu üyeleri: Aykut Akalın ve Mehmet Emin Gür
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:50
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 93
Yorum
layemut iş işden geçmiş sür eşgini konyaya :))
- Bu kaçıncı hata!
Toplam 10
Yorum
öğretici damada hakemlerden -10 puan gelin bjka hamisi demirörenden 15 penaltı 15 puan . video hakem uygulaması gelmeden bjk için son sanş bu sene !
- Barcelona tarihinde bir ilk
Toplam 3
Yorum
can Sanane derken, okumasaydın o zaman bu haberi hangi takımı tutuyorsan onunla ilgilen sen ...
Gençlerbirliği yönetiminde, görev dağılımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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