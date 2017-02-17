 Murat Cavcav aday oldu – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Murat Cavcav aday oldu" /> Murat Cavcav aday oldu" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    aday oldu

    Murat Cavcav aday oldu
    Spor Kulübü Başkan Vekili , yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, babası ve Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı 22 Ocak'ta ebediyete uğurladıklarını anımsatarak, "Onun izinden gitmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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