Murat Cavcav aday oldu
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıkladı. Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, babası ve Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı 22 Ocak'ta ebediyete uğurladıklarını anımsatarak, "Onun izinden gitmek istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
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yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Murat Cavcav aday oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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