 Cavcav’sız kayıp – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Cavcav’sız kayıp

    Cavcav’sız kayıp
    G.Birliği, duayen Başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. 3 yenilgi, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Ahmet Çalık'ı da G.Saray'a veren Başkent ekibi, milli stoperin yokluğunda 15 gole engel olamadı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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