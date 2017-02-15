Cavcav’sız kayıp
G.Birliği, duayen Başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. 3 yenilgi, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Ahmet Çalık'ı da G.Saray'a veren Başkent ekibi, milli stoperin yokluğunda 15 gole engel olamadı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Cavcav’sız kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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