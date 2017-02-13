 Gençler çöktü! – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gençler çöktü!

    Gençler çöktü!
    uzun süredir başkanlık koltuğunda olan 'ın vefat etmesinden sonra oynadığı 4 maçta da galip gelemedi. Oynadığı 4 maçta 3 yenilgi 1 de beraberlik alan başkent ekibi, bu maçlarda 5 gol attı, 10 gol yedi. Teknik patron , "Kötü gidişi bitirmeliyiz. Üzgünüz" dedi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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