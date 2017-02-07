 G.Birliği’nin kalesi sağlam – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    G.Birliği’nin kalesi sağlam

    G.Birliği’nin kalesi sağlam
    bu sezon sahasında oynadığı 9 lig maçında 3 galibiyet beş beraberlik bir yenilgi aldı. Ankara ekibi sahasında sadece dört gol yedi ve ligin iç sahada en az gol yiyen takımı oldu. Bu sezon sadece G.Saray (0-1), Beşiktaş (1-1), Osmanlı (1-1), Bursa (3-1) maçlarında gol yedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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