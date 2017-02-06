 Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    , Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 20. haftasında 'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren süren idman, dar alandaki taktik çalışmayla tamamlandı.

    İdmana, tedavileri süren Selçuk Şahin, Nihat Şahin, Palitsevich, Khalili ve Rantie katılmadı.

    - maçı, 11 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:10
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