Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren süren idman, dar alandaki taktik çalışmayla tamamlandı.
İdmana, tedavileri süren Selçuk Şahin, Nihat Şahin, Palitsevich, Khalili ve Rantie katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı, 11 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:10
- "Tosic'in yaptığı doğru değildi"
Toplam 39
Yorum
fikoooo fiko geldin geleli kac derbi kazandin bak bakalim üstüne bi souk süt icersiN
- "Bunun hesabını soracağız"
Toplam 169
Yorum
turan bekleriz ! ama erkekçe bir hesaplaşma olsun ! karı gibi zırlamadan, hakemleri etkilemeden. mertçe ! var mısın ?
- Tolga Ciğerci forma bekliyor
Toplam 7
Yorum
Melo Ah ah bizde bi kaptan var fenerin basina selcuk ne pas atar ne kosar hic biseye yaradigi yok stoper var semih kalas sag bek var sabri odun.
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