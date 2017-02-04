G.Birliği’nde kongre yakın

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, olağanüstü genel kurulunun 18 Şubat Cumartesi, çoğunluk sağlanamamaması halinde 25 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet ile yaşıt başkent ekibinin, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından olağanüstü kongreye gittiğini hatırlatan Koç, "Bugüne kadar ilkelerinden şaşmadan, Türk sporuna örnek bir yönetim duruşu sergileyen kulübümüz bundan sonra da örnek olmaya devam edecektir" dedi.