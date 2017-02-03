 Serdar Gürler’den muhteşem katkı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ’den muhteşem katkı

    Serdar Gürler’den muhteşem katkı
    takımı bu sezon Süper Lig'de 17 gol atarken gole en çok katkı yapan isim oldu. 1991 doğumlu futblcu oynanan 18 maçta da forma giyerken, 8 gol atıp 2 asist yaptı. Başkent ekibinin önemli ismi Serdar Gürler geçen sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece bir gol atmıştı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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