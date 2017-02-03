Serdar Gürler’den muhteşem katkı
Gençlerbirliği takımı bu sezon Süper Lig'de 17 gol atarken gole en çok katkı yapan isim Serdar Gürler oldu. 1991 doğumlu futblcu oynanan 18 maçta da forma giyerken, 8 gol atıp 2 asist yaptı. Başkent ekibinin önemli ismi Serdar Gürler geçen sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmış ve sadece bir gol atmıştı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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