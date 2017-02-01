 Yeni transfer ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    son 16 turunda cumartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, taktik çalışmayla son buldu.

    Yeni transfer Sloven forvet da antrenmana katılırken, tedavisine devam edilen Nihat Şahin çalışmada yer almadı.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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