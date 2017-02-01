Yeni transfer ilk idmanına çıktı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü, taktik çalışmayla son buldu.
Yeni transfer Sloven forvet Etien Velikonja da antrenmana katılırken, tedavisine devam edilen Nihat Şahin çalışmada yer almadı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:32
- Türk futbolcu, Portekiz ekibi Paços Ferreira'da
Toplam 1
Yorum
fb inşallah başarılı olursun
- Fener'de hesap vakti
Toplam 25
Yorum
DAYI Bu fenerbahçenin WyScout ekibi bir an evvel bu görevi bıraksın yapılan transferler ortada takım orta sahasız ve forvetsiz oynuyor
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 26
Yorum
AN İTİBARİ İLE GAYSERİLİ BAHÇA DUVARINDAN AŞTIM..SARMAŞIK GÜLE DOLAŞTIM..
Yeni transfer ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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