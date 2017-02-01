Gençler’de çifte imza
Gençlerbirliği, transferin son gününde iki takviye birden yaptı. Başkent temsilcisi Kayserispor'la yollarını ayıran Anıl Karaer ile Slovenya ekibi Olimpija'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Etien Velikonja'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki sol bek Anıl ise sarı-kırmızılı formayla 20maçta 2 gol attı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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