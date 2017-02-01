 Gençler’de çifte imza – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Gençler’de çifte imza

    Gençler’de çifte imza
    , transferin son gününde iki takviye birden yaptı. Başkent temsilcisi 'la yollarını ayıran Anıl Karaer ile Slovenya ekibi Olimpija'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Etien Velikonja'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki sol bek Anıl ise sarı-kırmızılı formayla 20maçta 2 gol attı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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