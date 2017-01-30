''Duygu dolu anlar yaşadık''
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından ilk toplantısını yaptı.
Kulüp yönetim kurulunun toplantısı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Geçen hafta hayatını kaybeden 38 yıllık başkan İlhan Cavcav'ın yönettiği son toplantıda 20 Ocak'ta başkan vekilliği görevine getirilen Murat Cavcav, açıklamalarda bulundu.
Toplantıya katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Başkanımızdan sonra ilk toplantı, anlamlıydı. Duygu dolu anlar yaşadık. İlk defa onun koltuğuna oturdum. Yönetim kurulu olarak bugüne kadar, bu kadar çoğunluk olmamıştı." diye konuştu.
Başkanlık seçiminin yapılacağı kongreyle ilgili yöneticileri görevlendirdiğini aktaran Murat Cavcav, "Arkadaşlara görev verdim, komisyon kurduk. Umarım en yakın zamanda kongre yapacağımız tarihi açıklayacağız. Zaten kongre sürecinin de 3 ay müddeti var. Komisyon olarak karar vereceğiz ama tarih şu anda belli değil." ifadelerini kullandı.
Murat Cavcav, toplantıda, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na ilişkin genel bir görüşme de yaptıklarını ve yönetim kuruluyla fikirlerini paylaştığını belirtti.
Cavcav'ın başkanlığında oluşturulan komisyonda, yöneticiler Ali Rıza Koç, Hıfzı Kuruşa, Halil Erkman ve Şahin Kartal yer alıyor.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:39
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 8
Yorum
BJK 1903 AZIZ BJK CAMUR ATACAGINA YOK HAKEMIS YOK BILMEM NEYMIS DIYECEGINE VANPERZI GIBI KAZMAYA 1 YILIK 6,5mil.euro NASIL VERIYOR ONU ACIKLASIN BIR.
- Vodafone Arena'da penaltı itirazları!
Toplam 17
Yorum
efe Sizleri allah bildiği gibi yapsın ne diyeyim.
- ''Aziz başkan bizi bırakma...''
Toplam 4
Yorum
Traktör KISKANC AZIZ YILDIRIM AZIZ YILDIRIM KISKANC AZIZ YILDIRIM AZIZ YILDIRIM KISKANC KISKANC AZIZ YILDIRIM BASKAN GS BJK SAMPIYON
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