Kulüp yönetim kurulunun toplantısı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Geçen hafta hayatını kaybeden 38 yıllık başkan İlhan Cavcav'ın yönettiği son toplantıda 20 Ocak'ta başkan vekilliği görevine getirilen Murat Cavcav, açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Başkanımızdan sonra ilk toplantı, anlamlıydı. Duygu dolu anlar yaşadık. İlk defa onun koltuğuna oturdum. Yönetim kurulu olarak bugüne kadar, bu kadar çoğunluk olmamıştı." diye konuştu.

Başkanlık seçiminin yapılacağı kongreyle ilgili yöneticileri görevlendirdiğini aktaran Murat Cavcav, "Arkadaşlara görev verdim, komisyon kurduk. Umarım en yakın zamanda kongre yapacağımız tarihi açıklayacağız. Zaten kongre sürecinin de 3 ay müddeti var. Komisyon olarak karar vereceğiz ama tarih şu anda belli değil." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, toplantıda, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na ilişkin genel bir görüşme de yaptıklarını ve yönetim kuruluyla fikirlerini paylaştığını belirtti.

Cavcav'ın başkanlığında oluşturulan komisyonda, yöneticiler Ali Rıza Koç, Hıfzı Kuruşa, Halil Erkman ve Şahin Kartal yer alıyor.