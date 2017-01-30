Ankara derbisinde gülen çıkmadı
G.Birliği 41’de Serdar’ın penaltı golüyle öne geçti. 53’te Musa’nın şutu Osmanlı’ya beraberliği getirdi.
Süper Lig'in 19. haftasında G.Birliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadeleye Gençlerbirliği iyi başladı. 41. dakikada Muhammet, Rantie'yi ceza sahasında düşürdü. Maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 53'te Osmanlısporlu Musa yaklaşık 30 metreden kaleci Hopf'u avlamayı başardı: 1-1.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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