 Ankara derbisinde gülen çıkmadı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ankara derbisinde gülen çıkmadı

    Ankara derbisinde gülen çıkmadı

    G.Birliği 41’de Serdar’ın penaltı golüyle öne geçti. 53’te Musa’nın şutu Osmanlı’ya beraberliği getirdi.

    Süper Lig'in 19. haftasında G.Birliği ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadeleye Gençlerbirliği iyi başladı. 41. dakikada Muhammet, Rantie'yi ceza sahasında düşürdü. Maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 53'te Osmanlısporlu Musa yaklaşık 30 metreden kaleci Hopf'u avlamayı başardı: 1-1.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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