Koltuğu karanfillerle süslendi
Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın protokol ve stadyum içerisinde bulunan odasındaki koltuğu çiçeklerle süslendi.
Maçtan "Önce bu kalp seni unutur mu?" şarkısı ile sinevizyon gösterisi yapılacak. İlhan Cavcav'ın Maskespor ile başlayan futbol hayatından bölümler yayınlanacak. Futbolcular sahaya ''gençler yaşlanır Cavcav Ölmez'' yazılı siyah forma ile çıkacaklar. Cavcav'ın Ankara 19 Mayıs stadyumu protokol tribünündeki koltuğuna resmi ve kulüp atkısı ile karanfiller konuldu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:13
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 27
Yorum
istifa et artık her yıl aynı senaryo aziz efendi transfer istiyoruz senin yüzünden kepaze olduk ali koç başkan fenerbahçe şampiyon
- ''Bir koltuk bile boş kalmasın!''
Toplam 1
Yorum
ckasimay Özak , sen de Özkan Sümer gibi yapismisin TS ye .. baska isin yokmu senin.
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 5
Yorum
adem biz hatalarımızı kabul ediyoz zaten siz önce kendinize bakın biz dost olamasakda düşman olmayalım die uğraşıyoruz siz şu yaptığınıza bakın
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