Koltuğu karanfillerle süslendi

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın protokol ve stadyum içerisinde bulunan odasındaki koltuğu çiçeklerle süslendi.

Bugün saat 13.30'da başlayacak karşılaşma öncesi stadın tüm giriş kapılarında mevlit şekeri dağıtılacak. Cavcav'ın hayatı ile ilgili hazırlanan bir görsel, stat skorbordundan taraftarlara izlettirilecek.



Maçtan "Önce bu kalp seni unutur mu?" şarkısı ile sinevizyon gösterisi yapılacak. İlhan Cavcav'ın Maskespor ile başlayan futbol hayatından bölümler yayınlanacak. Futbolcular sahaya ''gençler yaşlanır Cavcav Ölmez'' yazılı siyah forma ile çıkacaklar. Cavcav'ın Ankara 19 Mayıs stadyumu protokol tribünündeki koltuğuna resmi ve kulüp atkısı ile karanfiller konuldu.