Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde

Başkent ekibi, futbola Ankaragücü'nde başlayan ve sırasıyla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.

Kırmızı-siyahlılar, deneyimli oyuncuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Öte yandan başkent kulübü, altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan'ı ise Adanaspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Akdeniz temsilcisinde forma giyecek.