 Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    yeniden Gençlerbirliği'nde

    Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor'da forma giyen 'i kadrosuna kattı.

    Başkent ekibi, futbola Ankaragücü'nde başlayan ve sırasıyla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.

    Kırmızı-siyahlılar, deneyimli oyuncuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

    Öte yandan başkent kulübü, altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan'ı ise Adanaspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Akdeniz temsilcisinde forma giyecek.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:24
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