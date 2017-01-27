Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor'da forma giyen Murat Duruer'i kadrosuna kattı.
Başkent ekibi, futbola Ankaragücü'nde başlayan ve sırasıyla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.
Kırmızı-siyahlılar, deneyimli oyuncuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Öte yandan başkent kulübü, altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan'ı ise Adanaspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Akdeniz temsilcisinde forma giyecek.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:24
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Elektrik Sen bos konus bu adam y'a öyle ya da böyle fenere imza atacak bunun dogrulugu su ki öyle olmasydi fener coktan bir 10 num alirdi
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Deleman 2 gün evel ekiciye biz bjk söz verdik sezon sonu oradasin ekici cevabi ben fenerden baskasina söz vermedim ben FB gidecem sen de bjk git
- Forvet bilmecesi
Toplam 10
Yorum
Veysel Tabi ki demba ba adebayor bitti bitecek demba ba nın ruhu yeter kartalımıza
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