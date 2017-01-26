Infantino'dan İlhan Cavcav için taziye

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Infantino'nun, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e bir mektup göndererek, Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiği bildirildi.

FIFA Başkanı, Yıldırım Demirören'e hitaben yazdığı mektubunda, "39 yılını futbola adayan ve Türk futboluna en uzun süreyle hizmet etmiş kulüp başkanı olan Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanının hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz." diyerek duygularını paylaştı.

FIFA ve dünya futbolu adına üzüntülerini bildiren Infantino, "Türk futbol camiasına, Gençlerbirliği Kulübüne ve en önemlisi Cavcav ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.