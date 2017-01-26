Infantino'dan İlhan Cavcav için taziye
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) taziye mektubu gönderdi.
FIFA Başkanı, Yıldırım Demirören'e hitaben yazdığı mektubunda, "39 yılını futbola adayan ve Türk futboluna en uzun süreyle hizmet etmiş kulüp başkanı olan Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanının hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz." diyerek duygularını paylaştı.
FIFA ve dünya futbolu adına üzüntülerini bildiren Infantino, "Türk futbol camiasına, Gençlerbirliği Kulübüne ve en önemlisi Cavcav ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:24
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
transfer başarısı yok Amed maçında karayaevi gördüm..adam şut çekemiyor..ptt liginde oynar mı bilmem.
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 25
Yorum
ekici 2 milyon çoook ekici için önerilen 2 milyon çok para..neden bu kadar büyük para önerildi 3 ay sonra adam zaten serbest..hem para yok diye ağlıyorlar..
- İsmail’e kaptanlık tedbiri
Toplam 3
Yorum
ülke futbolu adam kayırmacılık hemşerilik falan filan..değil mi aziz.
Infantino'dan İlhan Cavcav için taziye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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