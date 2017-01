Elveda İlhan Ağabey

Türk futbolunun 'İlhan Ağabey'i, G.Birliği'nin 38 yıllık Başkanı İlhan Cavcav , Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Efsane Başkan için ilk tören kulüp tesislerinde yapıldı. Buradaki törenin ardından Cavcav'ın naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Kocatepe Camii'ne getirildi.Cenaze namazına Cavcav'ın ailesi ve yakınları, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli, Erman Toroğlu, İbrahim Üzülmez ile Gençlerbirliği futbolcuları ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.Efsane Başkan Cavcav'ın tabutuna ömrünü adadığı G.Birliği'nin forması örtüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Bir süre omuzlarda taşınan 81 yaşında vefat eden Cavcav'ın naaşı cenaze aracına koyulmasının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.İlhan Cavcav için ilk tören her taşında emeği olan, adını verdiği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile A takım ve altyapı futbolcuları, siyasiler, kulüp başkanları, teknik direktörler, eski futbolcular ile futbol dünyasından birçok isim katıldı.İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Başkan Vekili Murat Cavcav , tesislerdeki törende yaptığı konuşmada, babasının sadece ailelerinin değil başkent ekibinde yetişen yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi. Babasının Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin her maçı öncesinde tesislerde toplanılmasını istediğini belirten Cavcav, "Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanları bir arada görmek isterdi" dedi."Kulüpler Birliği'nin onursal başkanlığına 18 kulübün imzasıyla seçildi. Kendisi bundan dolayı çok duygulanmış, şükranlarını sunmuştu. İlhan ağabey, sadece Kulüpler Birliği Vakfının değil, Türk futbolunun duayeni, ombudsmanıydı. İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu.""Bana en son sorduğu soru, '19 Mayıs Stadı yenilenecek, yapılacak değil mi?' oldu. İlhan başkanın anısına, hatırasına, Türk futboluna, Türk sporuna... Melih (Gökçek) başkanım da buradalar. Çalışmalar onların ve Sayın Bakanımızın kontrolünde yürüyor. Ankara en kısa zamanda yeni stadına kavuşacaktır. İlhan başkanın bizden son arzusu, isteği olarak da bunu gündeme getirdiğini ifade etmek istiyorum."İlhan Abi'nin kendi tırnakları ile yaptığı tesislerde şimdi ona veda ediyoruz. İlhan abi, İlhan Başkanı anlatmak çok zor. Oğlu Murat Cavcav'ın da dediği gibi onu tarih anlatacak. Kendisi futbola, gençlere ve Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. Kendisini hep arayacağız, mekanı cennet olsun.""Gençlerbirliği Spor Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan abime Allah'tan rahmet diliyorum. İlhan abiyi geç tanıdım. 2 hafta önce yanındaydım, görüşmemiz oldu. Ayrıca çok da iyi bir Galatasaraylı'ydı. Bunu her fırsatta bana söyledi.""İlhan abi kendine özgü bir insandı ve ben spor tarihinde İlhan abi gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım. Öyle bir insan düşünün ki, sadece kulübün şahsi imkanları ile 40 yıldan beri bu kulübü yürütüyor. Hiç tartışmasız Türkiye'nin en güzel altyapısı olan kulüp Gençlerbirliği'dir. Bundan dolayı da her zaman alkışlanacak ve rahmetle anılacak bir insan."Türk futbolunun 'İlhan Ağabeyi'nin Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenine devlet büyüklerinin yanı sıra binlerce seveni de katıldı. Camii avlusuna sığmayan büyük kalabalık G.Birliği'nin efsane başkanını gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı. Cavcav'ın naaşı cenaze arabasına konulurken, gözyaşları sel oldu.