Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman
Efsane başkan İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı.
İdman öncesi soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ümit Özat idmana geç katıldı. Moralsiz görünen futbolcular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmanın ikinci bölüme 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı. Moralsiz Gençlerbirliği yarın öğle idmanının ardından Menemen Belediye maçı için, saat 15-55'de İzmir'e hareket edecek.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:20
- Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Toplam 3
Yorum
Berkay Hll be Fernandao hll sana.Reis gelmeni isteriz :D Hayırlısıyla gelirsin :)
- Counter-Strike
Toplam 5
Yorum
görkem gggggggüüüüüüüüüzzzzzzzzzeeeeeeeeeellllllllll
- Gidiyor musun!
Toplam 10
Yorum
Bence Zaten Bonsveris Veremiyorlar Ücret okadar büyük Sikinti degil
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