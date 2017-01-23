 Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman

    Gençlerbirliğin'de moralsiz İdman

    Efsane başkan 'ın cenaze törenine katılan futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı.

    İdman öncesi soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ümit Özat idmana geç katıldı. Moralsiz görünen futbolcular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmanın ikinci bölüme 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı. Moralsiz yarın öğle idmanının ardından Menemen Belediye maçı için, saat 15-55'de İzmir'e hareket edecek.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:20
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