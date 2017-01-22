 Uyan İlhan Başkan – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Uyan İlhan Başkan

    Uyan İlhan Başkan

    81 yaşındaki Cavcav’ın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Doktor Hatipoğlu, “Başkanı makineye bağlı olarak yaşatıyoruz” dedi.

    Uzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Başkanı , beyin kanaması geçirdi. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde ameliyata alınan başkan İlhan Cavcav'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Güven Hastanesi'nde olduğu bildirildi. Gelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantepspor maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenman iptal edildi. Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, "İlhan başkan şu anda yoğun bakımda. Makineye bağlı olarak tedavisi devam ediyor" dedi.

    MAKİNEYE BAĞLI YAŞIYOR
    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakımda makineye bağlı yaşatıldığını açıkladı. Hatipoğlu, başkanın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."



    CERRAHİ MÜDAHALE YOK
    Beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın doktoru Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Cavcav'ın şuurunun kapalı olduğunu ve cerrahi müdahale düşünülmediğini ifade eden Dr. Kadir Hatipoğlu, şunları söyledi: "Başkanın şeker hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve akciğer hastalıkları gibi sorunları vardı. Yaşı itibariyle de değişik sorunlarla karşı karşıyayız. Düşme sonucunda oluşan travma, beyin kanamasına yol açtı. Düştükten sonra yaklaşık 24 saat sonra bu sorun ortaya çıktı. Vücudunda düşmeye bağlı olarak herhangi bir kırık bulunmuyor."

    MÜKEMMEL BİR BAŞKAN
    İlhan Cavcav'ın ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları, özellikle büyük kulüplere yüksek paralara satma politikası her zaman ses getirmişti. Cavcav, kulübün bütçesini oluşturmuş, kasasını doldurmuş ve borçsuz bir kulüp oluşturmuştu.

    MURAT CAVCAV HASTANEDEN AYRILMADI
    G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav babasını bir an bile yalnız bırakmadı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, geçtiğimiz günlerde kırmızı-siyahlı kulüpte başkan vekilliğine getirilmişti.

    İLHAN CAVCAV KİMDİR?
    4 Ekim 1935'te Ankara'da doğan İlhan Cavcav, bir iş adamı. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır. Priştine göçmeni olan 81 yaşındaki Cavcav, 1978'de G.Birliği'nin 22. başkanı olarak göreve başladı. 37 yıllık başkanlığında, 2 kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Çalıştığı 57 hocanın 36'sını görevden aldı.

    FUTBOL KARİYERİ
    Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santrhaf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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