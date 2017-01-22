Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav mesajı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrasında kırmızı siyahlı kulüp duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Cavcav'ın öz geçmişine de yer verilen açıklamada, "Ne Türk futbolu, ne bu ülke, ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan." denildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
- Cüneyt Çakır amip gibi
Toplam 25
Yorum
Taraftar Kaç haftanir hakemlerin sayesinde puan aldiniz ve bi seferde size yapilinça ortalik yangin yerine ceviriyonuz hep bana hep bana olmaz
- Milan tutuştu
Toplam 10
Yorum
sosa mosa..v.s. bu fener adam olmaz.
- Yumlu Akhisar’da
Toplam 9
Yorum
TOR Alttan oyuncu çıkmıyorsa Barca ve Ajax'ın sistemleri örnek alınmalı. Nasıl kaliteli oyuncular yetiştirebilirizin derdinde olmalıyız. Dere bu.
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