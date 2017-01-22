 Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav mesajı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav mesajı

    Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav mesajı

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrasında kırmızı siyahlı kulüp duygusal bir veda mesajı yayınladı.

    Gençlerbirliği Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Dün sabah yoğun bakıma alınan başkanımız İlhan Cavcav'ı bugün kaybettik. Yaşamının son anına kadar Gençlerbirliği'nden kopmayan, kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emeği olan başkanımız İlhan Cavcav'ı asla unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

    Cavcav'ın öz geçmişine de yer verilen açıklamada, "Ne Türk futbolu, ne bu ülke, ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan." denildi.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:09
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